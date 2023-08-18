Alkollü sürücü yayaya çarptı
Bafra yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.
Bafra yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Kaya Artemis Çemberi ile Bafra çemberi arasında bulunan Bafra köyü kavşağında meydana geldi.
34 yaşındaki Cemal Yıldırım, 104 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DY 667 plakalı salon araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip, yol kenarında yürüyen 21 yaşındaki Aichurok Sadyrbekova’ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Aichurok Sadyrbekova, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol dirsekte kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.
Öte yandan araç sürücüsü Cemal Yıldırım ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.