Alkollü sürücü virajı alamadı, kaza yaptı

Lefkoşa'da günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eser yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bu sabah 02.00 sıralarında 96 miligram alkollü içki tesiri altında, VL 721 plakalı salon aracı ile Abdi İpekçi caddesine doğru seyreden 43 yaşındaki Sercan Özdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım taşlarına çarpıp durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.