Alkollü sürücü tutuklandı

İskele’de, Royal Sun Sitesi ile Sezar Sitesi arasındaki yolda, dün, iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanan bir sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 16.50’de meydana gelen kazada Elaheh Ehsanı (K-36), 279 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 132 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelen Yunus Okyay (E-38) yönetimindeki ND 864 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan ML 132 plakalı araç sürücüsü Elaheh Ehsanı tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.