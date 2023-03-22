Alkollü sürücü takla attı, yaralandı
Güzelyurt-Lefke yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü sürücü 30 yaşındaki Orkem Yazgın yaralandı.
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Güzelyurt-Lefke yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü sürücü 30 yaşındaki Orkem Yazgın yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Güzelyurt - Lefke ana yolu üzeri Güneşköy mevkiinde, Orkem Yazgın 159 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NU 358 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ kısmından çıkarak narenciye ağacına çarpıp takla attı. Kazada, yaralanan Yazgın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası