Alkollü sürücü takla atarak durabildi; 1’i ağır 3 yaralı!

Lefke’ye bağlı Cengizköy’de, bugün sabaha karşı meydana gelen olayda, 23 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkıp takla atarak durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay sonucu, alkollü sürücü Tayyip Doğan araç içerisinde sıkıştı; itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Araç sürücüsü Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Mustafa Keskin hafif şekilde yaralanırken, yine araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Mücahit Hilmi Eker, ağır şekilde yaralandı.

Polis, üç ismin de tedavilerinin sürdüğünü, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi.