Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Girne'de, 64 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen sürücü park halindeki araca çaprtı. Olay sonucu yaralanan olmadı.
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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, 24 yaşındaki İsa Görkem Yıldırım, 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki MN 327 plakalı salon araç ile park halindeki PS 692 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuluklara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
MN 327 plakalı araç sürücüsü İsa Görkem Yıldırım tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası, girne kaza