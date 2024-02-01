Alkollü sürücü park halinde duran araca çarptı
İskele'de dün gece alkollü içki tesiri altında araç kullanan 29 yaşındaki Behzad Khodabakhsh Olyaie, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmana ait park yerinde park halinde duran araca çarptı.
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İskele'de dün gece alkollü içki tesiri altında araç kullanan 29 yaşındaki Behzad Khodabakhsh Olyaie, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmana ait park yerinde park halinde duran araca çarptı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23.55 sıralarında meydana geldi. 233 miligram alkollü içki tesiri altında VA 335 plakalı aracı kullanan 29 yaşındaki Behzad Khodabakhsh Olyaie, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmana ait park yerinde park halinde bulunan UA 820 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan VA 335 plakalı araç, apartmanın duvarına da çarpıp durabildi.
Olay sonrası alkollü sürücü tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası