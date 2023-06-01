Alkollü sürücü, önünde duran araca çarptı
Lefkoşa'da dün trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı anda dikkatsizliği sonucu önündeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı.
Lefkoşa'da dün trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı anda dikkatsizliği sonucu önündeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün saat 08.00 sıralarında 32 yaşındaki sürücü Etsenameh Levı Ezekiel PK 682 plakalı salon araç ile trafik ışıklarına geldiği zaman dikkatsizliği sonucu önünde kırmızı ışıkta duran 24 yaşındaki Eli Boyacı'nın yönetimindeki SM 031 plakalı araca çarptı.
SM 031 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak önündeki 42 yaşındaki Osman Örs'ün yönetimindeki UL 624 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazaya sebebiyet veren PK 682 plakalı araç sürücüsü Etsenameh Levı Ezekiel'in 207 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi. Olay sonrası PK 682 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.