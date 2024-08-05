Alkollü sürücü önce köpeğe, sonra orta refüje çarpıp takla attı
Lefkoşa Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah köpeğe çarpan alkollü sürücü, sonrasında takla atarak yaralandı. Köpek ise hayatını kaybetti.
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Lefkoşa Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah köpeğe çarpan alkollü sürücü, sonrasında takla atarak yaralandı. Köpek ise hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 03.30 sıralarında meydana geldi. 110 miligram alkollü içki tesiri altında, MG 672 plakalı aracıyla Güzelyurt istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Çise Yılmaz, dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde duran başıboş köpeğe çarptı, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan çiçeğe çarptı sonrasında takla attı.
Kaza sonucu söz konusu köpek hayatını kaybederken, yaralanan araç
sürücüsü Çise Yılmaz ise, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası