Alkollü sürücü önce kaldırıma çıktı, ardından bir işyerinin basamaklarına çarptı
Lefkoşa'da günün ilk saatinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü çembere dikkatsizce giriş yaptı, kazada iki kişi yaralandı.
Lefkoşa'da günün ilk saatinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü çembere dikkatsizce giriş yaptı, kazada iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün 00.15 sıralarında 167 miligram alkollü içki tesiri altında ET 278 plakalı salon aracı kullanan 29 yaşındaki Ali Çildavul, Kermiya çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırıma çıktı, ardından bir işyerinin giriş basamaklarına çarpıp durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Çildavul ve araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Kazım Ergün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde tedavi görürken, yolcu Kazım Ergün, acil serviste müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.