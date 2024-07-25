Alkollü sürücü motosikletliye çarptı, tutuklandı

Mağusa'da günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza; bugün 01.30 sıralarında gerçekleşti. 31 yaşındaki Ali Kurt, Topçu Bulvarı üzerinde 209 miligram alkollü içki tesiri altında kullanımındaki HZ 640 plakalı araç ile dikkatsizce batı istikametine doğru seyrederken, Önder Alışveriş Merkezi'ne ait araç park yerinin girişine geldiğinde, karşıdan gelen ve söz konusu park yerine dönmeye çalışan UH 540 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Zakır Ullah Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sol dizinde kırık tespit edildi.

Alkollü araç sürücüsü Ali Kurt ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.