Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da dün meydana gelen üç trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de, saat 21.30’da meydana gelen kazada, Dmitrii Iastrebtsev (E-27), 161 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UJ 523 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden Serdar Altybayev (E-38) yönetimindeki YS 952 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan UJ 523 plakalı araç, park halindeki Muhamed Imtiaz (E-39) sorumluluğundaki GD 427 plakalı araca da çarptı.

Kazada yaralanan UJ 523 plakalı araç sürücüsü Dmıtrıı Iastrebtsev, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atıp yan kısmı üzerinde durdu

Güzelyurt’ta, saat 23.50’de Taha Sönmez (E-23), yönetimindeki FT 878 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpan araç, bir takla attıktan sonra sol yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen kazada ise Umut Aydın (E-31) 249 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 025 plakalı araçla seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarına geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Ceren Yağmur Gürsel (K-19) yönetimindeki RB 538 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HU 025 plakalı araç sürücüsü Umut Aydın, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.