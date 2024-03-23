Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Alsancak’ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 07.20’de, Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru çift şeritli yolun sağında seyreden 51 yaşındaki Atilla Karagülle yönetimindeki SK 505 plakalı salon araç ile dikkatsizce sol şeride geçince, gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli ve 297 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden 38 yaşındaki Peters Vitali yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve çarpışma gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505 plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde acil serviste gördüğü tedavinin ardından yine aynı serviste müşahede altına alındı.

MHK 094 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.