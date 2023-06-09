Alkollü sürücü kazaya neden oldu
Girne'de dün 345 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan 34 yaşındaki Orkan Ok kazaya neden oldu.
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Girne’de dün Şht. Hasan Cafer Sokak üzerinde, 34 yaşındaki Orkan Ok 345 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 006 plakalı otomobille dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaparken cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden 33 yaşındaki Murat İzci yönetimindeki UL 893 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, RR 006 plakalı araç sürücüsü Orkan Ok tutuklandı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası