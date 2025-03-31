Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Ağırdağ'da, Laden Sokak üzerinde 172 promil alkollü Ruslan Rozyev (40), UJ 303 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Cyprus Restaurant'a ait reklam tabelasına çarptı.
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Ağırdağ'da Laden Sokak üzerinde, Ruslan Rozyev (E-40), 172 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UJ 303 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonunda bulunan Cyprus Restaurant'a ait reklam tabelasına çarptı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'daki kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Maysa Rozyev (Ç-7) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan UJ 303 plakalı araç sürücüsü Ruslan Rozyev tutuklandı.
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