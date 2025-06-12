Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 185 miligram alkollü içki tesiri altındaki 35 yaşındaki Şahin Karabıyık, dün saat 18.00 sıralarında yönetimindeki MK 845 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Mevlevi Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, çemberin bordür taşları ile trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.