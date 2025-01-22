Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam alkollü sürücü kaza yaptı, yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 19.30 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi'nde, 27 yaşındaki Cafer Doğan Güneş 230 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki FS 303 plakalı salon araçla Başbakanlık bölgesindeki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı için durağan olan 54 yaşındaki Tolun Karanfiller yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan olmadığı, Cafer Doğan Güneş’in de alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığı kaydedildi.