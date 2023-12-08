Alkollü sürücü kaza yaptı, araç aniden alev aldı

Girne'de bu sabah trafik kazası meydana geldi, kazanın ardından araç alev alırken kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bu sabah 06.00 sıralarında 26 yaşındaki Vladıslav Koltakov 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJZ 681 plakalı araç ile doğu istikametine doğru giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KJZ 681 plakalı aracın alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Vladıslav Koltakov tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.