Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
Ercan-İskele Anayolu'nda günün ilk saatlerinde yaşanan trafik kazası korkuttu, kazada yaralanan olmadı.
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Ercan-İskele Anayolu'nda günün ilk saatlerinde yaşanan trafik kazası korkuttu, kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ercan-İskele Anayolu'nda bugün 01.00 sıralarında 37 yaşındaki Gülay Akalın 233 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı MD 554 plakalı araç ile Sınırüstü virajına geldiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çaptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülay Akalın tutuklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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