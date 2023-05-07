Alkollü sürücü bariyerlere çarptı, takla attı

Lefkoşa'da günün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü, takla attı, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinden Gönyeli istikametine doğru giden 29 yaşındaki Azat Babakulyyev, KB 739 plakalı aracı ile Gönyeli çemberindeki kaçış yoluna geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki bariyerlere çarptı ve takla atıp durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücünün 156 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bildirildi. Araç sürücüsü, kazanın tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.