Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Mağusa-Karpaz ana yolunda, Boğaz Otel civarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 20.30’da oldu. Mağusa-Karpaz ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında Boğaz Otel önünde seyreden 59 yaşındaki Hasan Yüngü, 213 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araçla Karpaz’dan Mağusa istikametine seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun solundaki demir bariyerin başlangıç noktasına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Yüngü, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

Güzelyurt’ta kaza... Refüje, levhaya ve direğe çarptı, yaralandı

Öte yandan, dün gece 19.45’te Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda HC 938 plakalı aracıyla seyreden 74 yaşındaki Ali Soyerler, batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun ikiye ayıran refüje çarpıp ardından trafik levhasına ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Ali Soyerler’in tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.