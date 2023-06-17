Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı, tutuklandı
Girne’de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma çıktı, ardından da kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.
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Girne’de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma çıktı, ardından da kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
66 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 25 yaşındaki Chijioke Collıns Nwatu, süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma, ardından da kaldırım üzerinde bulunan trafik aydınlatma direğine çarptı
Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü tutuklanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası, aydınlatma direği