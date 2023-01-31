Alkollü araç kullandı, yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 yaralı

Bafra-Çayırova yolunda bu sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bafra-Çayırova yolunda bu sabah 03.00 sıralarında 35 yaşındaki Abdullah Kete, %169 miligram alkollü içki tesiri altında kullanımındaki HL 073 plakalı araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, sol taraftaki palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Kete ve araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Fehmi Yılmaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Kete'nin boynunda kırık, Fehmi Yılmaz'ın ise sol kolunda kırık teşhis edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.