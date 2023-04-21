Alkollü araç kullandı, virajı alamayarak takla attı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bu sabah alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 02.00 sıralarında meydana geldi. Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyreden 104 mlgr alkollü sürücü 24 yaşındaki Mutaz Mahmoud Abu Dalvo ZUR 104 plakalı salon araç ile sağa doğru viraja doğru geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bariyerlerin başlangıç kısmına çarptı ve takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Mutaz Mahmoud Abu Dalvo’nun yanı sıra, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Laıth Qasem Ahmad Hajyah ve 25 yaşındaki Mustafa Amın Mustafa Shamout yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.