Alkollü araç kullandı, önündeki araca çarptı

Mağusa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 306 miligram alkollü olduğu tespit edilen ve kazaya sebebiyet veren 32 yaşındaki Valeriia Federiakina tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün saat 13.00 sıralarında 306 miligram alkollü içki tesiri altında ZSF 615 plakalı aracı kullanan 32 yaşındaki Valeriia Federiakina, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğundan dolayı durmak zorunda kalan 46 yaşındaki Adem Bulut'un kullanımındaki KS 369 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken,alkollü olduğu tespit edilen ZSF 615 plakalı araç sürücüsü Valeriia Federiakina tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.