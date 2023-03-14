Alkollü araç kullandı, mağazanın içine girdi

Girne'de dün akşam trafik kazası meydana geldi, alkollü sürücü bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün akşam 22.30 sıralarında 29 yaşındaki Onursal Cem Korkut 107 miligram alkollü içki tesiri altında, kullanımındaki KK 843 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Onursal Cem Korkut tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.