Alkollü araç kullandı, kazaya sebep oldu

Girne'de günün ilk saatinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi.186 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan 21 yaşındaki Ege Örgen, NZ 105 plakalı aracıyla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istimatten gelen 25 yaşındaki Tayla Zehra İsmail'in kullanımındaki SK 015 plkakalı araca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan SK 015 plakalı araç kenarında bulunan Palmiye ağacına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, NZ 105 plakalı araç sürücüsü Ege Örgen tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.