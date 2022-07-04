Alkole yine zam

Bazı alkol ürünleri yeniden zamlandı. Rakı grubu ürünlere ortalama 19 TL ile 41 TL’ye ulaşan zam geldi. Daha önce 134 TL’ye satılan Efe Gold marka 70 cl rakı 134 TL’den 166 TL’ye çıktı.

Yine 70 cl Efe Klasik Rakı 99 TL’den 41 TL zamlanarak, 140 TL’ye fırladı. Sarı Zeybek Yaş Üzüm 70 cl ise 186 TL’den 205 TL olarak satışa sunuldu.

Öte yandan 95 TL'ye satışa sunulan Anadolu Rakı Sıfır seri 70 cl 130 TL'ye, Anadolu Rakı Sıfır Seri 1 lt ise 135 TL'den 180 TL'ye çıktı.