Alkol ve sigara çaldılar, uçağı kaçırınca bağış kutusuna dadandılar

Ercan Havalimanı’nda önce binlerce liralık alkol ve sigara çalan, ardından uçağı kaçırıp, bu kez de bekleme salonundaki bağış kutusunu hasara uğratarak para çalan zanlılar, alkol ve sigara dolu çantayı almak için dönerken tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, U.Ş. ve M.F.A. isimli zanlıların, 28 Nisan tarihinde Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile 1 karton sigarayı çaldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların o esnada uçağı kaçırdıklarını ve sırt çantalarını havalimanında bırakıp, yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusunu hasara uğratılarak, kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit parayı çalıp, kaçtıklarını anlattı.

Polis, çantayı almak için geri dönen iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.