Alkol testi için kan örnekleri alındı, kamera görüntüleri incelenecek

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yargılanan S.Y mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün daha tutukluluk alındı.

Polis, zanlı ve kazada hayatını yitiren Korkmaz’dan alkol testi için kan örneklerinin alındığını, sonuçların beklendiğini belirtti.

Kamera görüntülerinin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğu belirtildi.

Polis, ayrıca mahkemede kazada hayatını kaybeden Korkmaz’ın ehliyetinin olmadığını da açıkladı.

Polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı.

Timuçin, 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne- Güzelyurt anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde zanlı Semra Yaslı’nın, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, o esnada stadyum Caddesi üzerinden anayola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Araç sürücüsü S.Y’nin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi edildiğini mahkemeye aktardı.

“Kan örnekleri, alkol testi için analize gönderildi”

Polis, zanlının taburcu edildikten sonra tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Bu süre içerisinde Meteoroloji ve Araç Kayıt Dairesi’ne yazı yazıldığını, zanlı ile Korkmaz’dan alınan kan örneklerinin alkol testi için analize gönderildiğini belirtti.

“Müteveffanın ehliyeti yok”

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ilk tespitte müteveffanın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü, bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Timuçin, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler, beklenen kan örneği analiz raporu ve belgeler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.