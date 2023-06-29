Alkol, dikkatsizlik, kaza: 1 yaralı
Mağusa-Lefkoşa anayolu Korkuteli-Mutluyaka kavşakları arasında bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Mağusa-Lefkoşa anayolu Korkuteli-Mutluyaka kavşakları arasında bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kazada, 22 yaşındaki Cem Şahin yaralandı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 06.30’da meydana geldi.
Mağusa-Lefkoşa Anayolu Korkuteli- Mutluyaka kavşakları arasında, 22 yaşındaki Cem Şahin, 156 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 103 plakalı araç ile çift şeritli yolda Mutluyaka kavşağı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ardından sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 53 yaşındaki Mehmet Yeşilgözlü yönetimindeki FH 231 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LV 103 plakalı araç, takla atıp tavanı üzerinde sürüklendi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LV 103 plakalı araç sürücüsü Cem Şahin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.