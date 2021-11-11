Alkışlar ‘Gigi’ye

Dünyanın ileri gelen konservatuarlarından Royal Conservatoire of Scotland’dan Haziran ayında Vokal Performans bölümünden mezun olan Güler Özgencil, Gigi sahne adıyla Kıbrıs’taki konserlerinin ardından Londra’da ilk konserini verdi. Konserde piyano eşliğini de kendi çalan Gigi’ye, sahnede gitarist Berke Batman eşlik etti.

Konserde Türkçe şarkılara yer veren Gigi, seyircinin büyük ilgisini topladı. Repertuarındaki türküleri ve şarkıları kendi tarzında seslendiren Gigi, Kıbrıs’ın ilk Kıbrıslı Türk kadın bestekarı Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni ve Kıbrısım adlı parçalarını da söyledi. Kıbrıs’ın müziğini yurt dışında seslendirmekten büyük bir onur duyduğunu söyleyen Gigi, kısa süre önce kayıtlarını bitirdiği şarkıların online platformlarda yayımlanacağını ekledi.

