"Alım gücündeki gerileme hükümet edenlerin umurunda değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İstanbul'da yaptığı market karşılaştırmasına Kıbrıs'ın kuzeyini de ekledi.

Barçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mutfaklarda bulunan 20 temel ürün İngiltere'de asgari ücretin %3'üne denk gelirken, KKTC'de BRÜT asgari ücretin % 11.61'ine denk geliyor" dedi.

Hükümetin alım gücünü korumak için adım atmadığının da altını çizen Barçın, CTP iktidarında ekonomi planlı bir şekilde yöneteceklerini sözlerine ekledi.

Barçın'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA), mutfaklardaki 20 temel ürünü esas alarak İngiltere Londra ve İstanbul merkezli market araştırmasını ve iki ülkede asgari ücretle bu 20 üründen ne kadar alınabileceği yönünde yaptığı çalışmayı paylaşınca ben de İngiltere Londra ile KKTC'yi kıyas yapayım dedim.

Bizdeki fiyat verilerini KKTC İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinden aldım ve Asgari Ücreti de brüt olarak hesaplamaya kattım.

Hepimizin bire bir hissederek yaşadığı ama hükümet edenlerin umurunda olmayan alım gücümüzdeki gerileme tüm çıplaklığı ile bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Mutfaklarda bulunan 20 temel ürün İngiltere'de asgari ücretin %3'üne denk gelirken, KKTC'de BRÜT asgari ücretin % 11.61'ine denk geliyor.

'Döviz bazında maaşları artırtık' demek ile sorunların çözülmediğini, önemli olanın alım gücünü korumak olduğunu anlamayanlara inat ekonomiyi planlayarak yönetecek ve CTP iktidarı ile halkımızı bu becereksiz yöneticilerden kurtaracağız dostlar."