‘Alikko ile Caher’ ikilisinin heykeli dikilecek

Kıbrıs Türk tiyatrosuna isimleri altın harflerle yazılmış, ‘Alikko ile Caher’ ikilisinin heykelleri Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndaki parkta hayat buluyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk kültür ve sanatına katkı koymak amacıyla, Lefkoşa’daki Girne kapısında bulunan parka, Kıbrıs Türk tiyatrosuna isimleri altın harflerle yazılmış, ‘Alikko ile Caher' heykellerinin dikilmesine karar verdi.

Kemal Tunç ve Osman Balıkçıoğlu’nun ölümsüzleştirileceği bu çalışma Seramik Heykel Sanatçısı Sevcan Çerkez tarafından hayat buldu.

Çalışmayı sosyal medya hesabından duyuran Osman Balıkçıoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Türk sanat ve kültürüne verdiği değerin alkışlanacak bir davranış olduğunu belirterek, “Ölmüş partnerim Kemal Tunç ve kendi adıma Lefkoşa Türk Belediyesine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Balıkçıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk kültür ve sanatına katkı koymak amacıyla, Lefkoşa’da, Girne kapısındaki parka, Kıbrıs Türk tiyatrosuna isimleri altın harflerle yazılmış, Alikko ile Caher heykellerini dikme kararı almıştır.

Yani Kemal Tunç ve Osman Balıkçıoğlu Lefkoşa’da ölümsüzleştirileceklerdirl.!Bana Parkın düzenlemesi biter bitmez, heykellerin yerlerine yerleştirileceği haberi gelmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesinin, Kıbrıs Türk sanat ve kültürüne verdiği değer alkışlanacak bir davranıştır. Ölmüş partnerim Kemal Tunç ve kendi adıma Lefkoşa Türk Belediyesine teşekkürlerimi sunarım. Resimde heykeller ve heykellerin yaratıcısı değerli sanatçı Sevcan Çerkez görülmektedir.”