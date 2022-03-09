“Alikko ile Caher” artık Kuğulu Park’ta…

Tiyatro sanatçısı merhum Kemal Tunç’un köy hayatından esinlenerek yarattığı ve uzun yıllar boyunca Kıbrıslı Türklerin gönlünde taht kuran “Alikko ile Caher” karakterlerinin heykellerinin açılışı yapıldı.



Sanatçı Sevcan Çerkez tarafından yapılan heykeller, başkent Lefkoşa’da Kuğulu Park’a yerleştirildi.



Heykellerin açılışı için düzenlenen törene, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kemal Tunç’un ailesi, Caher karakterini canlandıran sanatçı Osman Balıkçıoğlu, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.



Kemal Tunç’un, yarattığı karakterlerle birlikte hatırasını yaşatmak üzere yapılan heykellerin açılış töreninde, kızları Nelin Tunç ile Türe Tunç konuşmalar yaptı. Bugün açılışını yaptıkları heykellerin, babalarının hatırasını yaşatmak için büyük bir onur olduğunu söyleyen Nelin ve Türe Tunç, babalarıyla olan hatıralarını ve yaşamından kesitler anlattı.

“Caher” karakteri Osman Balıkçıoğlu

“Caher” karakterini canlandıran Osman Balıkçıoğlu da, bugün çok duygusal güzel bir gün yaşadığını, mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti, ancak “Ustası” Kemal Tunç’un aralarında olmamasından ötürü de buruk olduğunu söyledi.

Balıkçıoğlu, heykelleri hayata geçiren, emek veren LTB Başkanı Harmancı, sanatçı Çerkez ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Harmancı: “Alikko ile Caher Kıbrıslı Türklere zor zamanlarda moral oldu”

LTB Başkanı Harmancı da, açılışa katılan herkese teşekkür etti, projenin hem Lefkoşa hem de Kıbrıs Türk kültürü için önemine işaret etti.



Alikko ile Caher karakterlerinin uzun süre sahne aldığını, radyoda yer aldığını, Kıbrıslı Türklere zor zamanlarda moral olduğunu, ayrıca Kıbrıs Türk kültürünü yaşattığını anlatan Harmancı, heykellerin yer aldığı Girne Kapısı’nın önemine işaret etti.

Harmancı, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmaya, bu adada direnmeye, kültürlerini yaşatmaya, kök salmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taçoy: “Kıbrıs Türkü kültürüne her zaman sahip çıktı”

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy ise, karakterlerin, Kıbrıs Türk halkının sanata ve kültüre verdiği en yüce değerlerden olduğunu söyledi.



Taçoy, Kemal Tunç’un ve anılarının, o yıllarda yaşananların, kaleme alınması, kitaba çevrilmesinin de önemine işaret ederek, sanata, kültüre değer veren herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından heykellerin açılışı yapıldı. Açılış töreninde Turizm Ve Folklor Araştırmaları Derneği halk dansları ekibi gösteri sundu.

Alikko ile Caher Kimdir?

Hayatını 2007’de kaybeden tiyatro sanatçısı Kemal Tunç’un yarattığı, “Alikko ile Caher” karakterleri, Kıbrıs Türkçesiyle oynanan skeçlerle ünlendi.

Kemal Tunç’un 1960’lı yıllarda, çocukluğunda dinlediği hikayelerden esinlenerek kaleme aldığı Alikko ile Caher skeçleri, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında Bayrak Radyosu’ndan yayımlanarak halka moral verdi.

O dönemlerde Alikko’yu Kemal Tunç, Caher’i Dinçer İsmail Aktunç ve Alikko’nun eşi Fatmalı karakterini ise Güzide Tunç seslendirdi. Daha sonra ise Caher karakterini Osman Balıkçıoğlu ve Fatmalı’yı Şadiye Balıkçıoğlu seslendirdi. Daha sonra bu skeçler radyo programından tiyatro sahnesine taşındı.

Ardından, Alikko ile Caher 30 yıldan sonra ilk kez 2004 yılında Osman Balıkçıoğlu’nun yazdığı yeni bir versiyon ile sergilendi.

Alikko ile Caher’in kaynağı olan Büyükkonuk köyünde de sanatçı Sevcan Çerkez tarafından yapılmış ikilinin heykeli bulunuyor.