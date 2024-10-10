Ali Pilli bugün taburcu oluyor

UBP Milletvekili Ali Pilli’nin anjiyo olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre Pilli gün içerisinde taburcu edilecek.

Ancak taburcu edilmesinin ardından Meclise gidip gitmeyeceği netleşmeyen Pilli’nin, “Meclisteki en yaşlı üye” sıfatıyla Genel Kurulu açma ihtimali bulunuyor.

Elde edilen bilgilere göre hastanede kendisini ziyaret eden pek çok UBP’li isim, “Hastaneden çık, Meclisi aç” şeklinde telkinde bulunduğu ifade ediliyor.

Meclis İç Tüzüğüne göre Pilli’nin an itibariyle “en yaşlı vekil” sıfatıyla Genel Kurulu açması mümkün değil zira Zorlu Töre’nin de hastanede olması nedeniyle Meclis Başkanı görevini vekaleten Fazilet Özdenefe yürütüyor.

İç tüzüğe göre Pilli’nin genel kurulu açabilmesi için Özdenefe’den yazılı bir izin alması gerekiyor.

Bu kapsamda UBP’nin, Ali Pilli formülü için önümüzdeki haftayı bekleyeceği yönünde kulis bilgiler yer alıyor.

Zira Ersin Tatar, 15 Ekim’de New York’ta gerçekleşecek 3’lü gayrı resmi yemek için hafta sonu adadan ayrılacak. Zorlu Töre’nin görev başında olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanına Fazilet Özdenefe vekalet edecek.

Bu kapsamda Ali Pilli, eğer kabul ederse, “en yaşlı üye” sıfatıyla Meclise başkanlık edebilecek.