Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması düzenleniyor

Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi), Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, Ali Nesim’in anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerini yazarlığa teşvik etmek amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor.



Yaratıcılığı sergileme şansı

Yarışma, genç yazarları keşfetmeyi, onların edebiyat dünyasına adım atmalarını sağlamayı ve Kıbrıs Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ali Nesim’in edebi mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada konu sınırlaması bulunmuyor, katılımcılara yaratıcılıklarını sergileme şansı sunuyor.



Katılım şartları

Yarışmacılar en fazla üç kısa öykü ile başvurabilecek. Gönderilecek öyküler, belirlenen formatta hazırlanmalı: Times New Roman, 12 punto, tek aralık ve maksimum 5 A4 sayfası uzunluğunda. Ayrıca başvuru sürecinde yarışmacıların kendilerine bir rumuz belirlemesi ve kimlik bilgilerini içermeyen öykü nüshalarıyla birlikte belirlenen kurallara uygun bir başvuru dosyası hazırlamaları gerekiyor.

Başvurular, 3 Mart 2025 tarihine kadar elden teslim edilmeli. Başvuru adresleri arasında Girne Belediyesi Kültür-Sanat Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bulunuyor.



Değerlendirme ve ödüller

Seçici kurulda, Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Dr. Tülay Kaya Tekman, Mehmet Kansu, Eralp Adanır ve Aysun Çelik yer alıyor. Dereceye giren eserler 14 Mart 2025 tarihinde açıklanacak olup ödüller ise 18 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Kazananları toplamda 15.000 TL değerinde para ödülü ve plaket bekliyor.



Son başvuru tarihi 3 Mart

Detaylı bilgi ve sorularınız için 0542 862 14 47 numaralı telefondan iletişime geçebilir, yarışma şartnamesine https://www.girnebelediyesi.com/universiteler-arasi-ali-nesim-kisa-oyku-yarismasi-duzenleniyor-kayitlar-basladi/ adresinden ulaşabilirsiniz.