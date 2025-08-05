Ali Kamacıoğlu yeniden başkan

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO), 39. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim görev dağılımı yaparak, Ali Kamacıoğlu'nu yeniden başkanlığa getirdi.

Odadan verilen bilgiye göre, cumartesi günü düzenlenen genel kurulda yönetime seçilen 11 asil ve 3 yedek üye dün ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Yeni görev dağılımı şöyle:

“Ali Kamacıoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı), Sercan Görgüner Bahçeci (Birinci Asbaşkan), Abdullah Emirzadeoğluları (İkinci Asbaşkan), Hüseyin Ruso (Sayman), Yeşim Direl (Yönetim Kurulu Sekreteri), Hüseyin Ciddi (Üye), Mustafa Betmezoğlu (Üye), Metin Oral (Üye), Tuygun Töre (Üye), İrfan Yılmaz (Üye), Enes Teke (Üye), Orhan Dağlı (Yedek Üye), Efe Özman (Yedek Üye), Halil Onalt (Yedek Üye).”