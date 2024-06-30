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Alevkaya, Mallıdağ, Serdarlı ile Tatlısu’da yağış kaydedildi

Alevkaya, Mallıdağ, Serdarlı ile Tatlısu’da yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, ülkede son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, ülkede son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Bu sabah saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Alevkaya’da metrekareye 3 kilogram, Mallıdağ’da 2 kilogram ve Serdarlı ile Tatlısu’da ise 1 kilogram yağış kaydedildi.

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