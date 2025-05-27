Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Sezikli oldu

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı İbrahim Sezikli oldu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, KKTC Alevi Kültür Merkezi 15. Olağan Genel Kurultayı, geçen Pazar günü Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapıldı. Genel kurulda yeni dönemde 2 yıl görev alacak yönetim kuruluyla Disiplin ve Denetleme Kurulu seçildi.

2025-2027 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulunda görev yapacak isimler şu şekilde oluştu:

“Genel Başkan İbrahim Sezikli; Genel Başkan Yardımcıları Kazım Altun, Saniye Sefil; Genel Sekreter Ayşe Menekşeli; Genel Sayman Cennet Tumay; Eğitim, Kültür, Sanat Kurulu Sorumlusu Zeynel Tutal; Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Tacettin Erdem; Cemevi Sorumluları Yüksel Karabulut, Maksut Moroğlu; Yedek Üyeler Hasan Doğruçam, İsmail Renklitepe, Şemseddin Erdem.

Hüseyin Tumay başkanlığında oluşturulan Disiplin Kurulu'nda Elif Şaşkara, Gülali Çelik, Doğan Sel ve Yakup Şahin; Mehmet Sıncı başkanlığında oluşturulan Denetleme Kurulu'nda Cengiz Demir, Ali Mengene, Mehmet Sincer, Rahim Biltekin, Ahmet Çağraş görev yapacak.