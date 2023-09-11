Aleem Siddique: Pile'deki yol yapımı çalışmaları başlamadı

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Pile'deki ara bölgede yol yapım çalışmalarının tekrar başlamadığını ve konu üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamada bulunan Siddique, konu üzerinde anlaşma sağlanması durumunda bunun açıklanacağını belirtti.

Pile’de yol yapımı çalışmalarının pazartesi günü başlayacağı ve bu konuda anlaşma sağlandığı yönündeki Kıbrıs Türk basında çıkan haberle ilgili olarak Aleem Siddique, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi Colin Stewart’ın konu üzerinde bir anlaşmaya varılması amacıyla her iki tarafla temaslarına devam ettiğini ifade ederek “Ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşma yok” dedi.

Yetkili, anlaşma sağlanması durumunda gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Pile bölgesindeki durumda değişiklik olmadığını ifade eden BM Sözcüsü UNFICYP’in durumu yakından izlediğini söyledi.

Siddique, “Yol yapımı çalışmaları yeniden başlamadı” diyerek sözlerine son verdi.