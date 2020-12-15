Albayrak 2. Kişisel Sergisi’ni açtı

Dr. Arif Albayrak’ın 2. Kişisel sergisi, 12 Aralık’ta sanat severlerle buluştu. 27 Aralık tarihine kadar açık olacak sergi, Mağusa My Art Gallery’de gezilebilecek.

Dr. Albayrak, 2015 yılındaki ilk kişisel sergisinin yanı sıra, 145 karma sergide yer aldı, yurt dışında çok sayıda resim çalıştayına katıldı.

Ülkemizde de bu çalışmaların küratörlüğünü yapan Dr. Arif Albayrak, 2. Kişisel Sergisi’ni sanat severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Pandemi nedeniyle klasik bir açılış yapılayan Sergi, 27 Aralık’a kadar sanat severlerle buluşmaya devam edecek.