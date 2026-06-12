ALBANK ve Eczacılar Birliği’nden eczacılara özel iş birliği

ALBANK ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği arasında, eczacılık sektörünün finansal ihtiyaçlarını desteklemek ve üyelerin bankacılık hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

10 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan protokol kapsamında, Birlik üyesi eczanelere özel olarak hazırlanan “Eczane Kredi Paketi” ile finansman desteği sağlanırken, POS hizmetleri, tasarruf ürünleri ve bankacılık işlemlerinde çeşitli avantajlar da sunulacak.

Protokol doğrultusunda birlik üyeleri; kredili mevduat hesabı, ticari kredi kartı ve çek karnesi ürünlerini kapsayan kredi paketi ile hızlı ve pratik olarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Ayrıca eczanelerin günlük operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla POS işlemlerinde avantajlı komisyon oranları ve özel kampanyalar da hayata geçirildi.

İş birliği kapsamında sunulan bir diğer önemli uygulama ise “Eczane Kumbara Hesabı” olacak. Bu ürün sayesinde eczacılar, belirleyecekleri tutarları düzenli olarak birikime yönlendirebilecek ve tasarruflarını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirebilecek.,

İmza töreninde yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

ALBANK Genel Müdürü Şükrü Can:

“ALBANK olarak reel sektörü destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz”

“Eczacılarımız sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından biridir. Onların finansal ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, üyelerin işlerini büyütmelerine ve faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. ALBANK olarak reel sektörü destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz:

“Bu protokolün sektörümüz adına önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz”

“Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunan bu protokolün sektörümüz adına önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Finansmana erişim, uygun bankacılık hizmetleri ve operasyonel kolaylıklar sağlayan bu iş birliği sayesinde eczacılarımızın ekonomik anlamda destekleneceğini düşünüyoruz. ALBANK’a bu iş birliğindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”