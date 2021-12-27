Alayköy’de lojmanda patlama: 2 yaralı

Alayköy’de bu sabah bir işyerine ait lojmanda gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi, Muhammad Ashraf ile Afzal Masood yaralandı.

Polis, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay bu sabah 07.30’da yaşandı.

Alayköy’de bulunan bir iş yerine ait Lojman içerisinde, Muhammad Ashraf gaz ocağını ateşlediği sırada, ocağın kaçak yapması sonucu oluşan gaz sızıntısı alevlenerek bir patlama meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu Muhammad Ashraf ile Afzal Masood yaralandı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.