Alayköy Sanayi Bölgesi'nde belediye veznesi açıldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş insanlarının zamandan tasarruf etmesi amacıyla Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıldır boş bulunan bir yapıyı belediye veznesi olarak hayata geçirdi.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan esnaf ve iş yerleri belediye ile ilgili ödemelerini bu vezneden yapabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan yeni anlayışla, iş insanlarının sadece üretime odaklanması ve belediye ile bölge arasında bir köprü oluşturulmasının arzulandığı ifade edildi.

Amcaoğlu: “Sanayi Bölgesi hem işleyiş hem de temizlik açısından bölgenin yüz akı olmalı”

Konuyla ilgili açıklamasında Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin hem işleyiş hem de temizlik açısından bölgenin yüz akı olmasını istediklerini söyledi.

Belediyenin tam zamanlı sanayi bölgesinde hizmet vereceğini belirten Amcaoğlu, bu sayede pratikte yaşanan birçok sorunun da ortadan kalkacağını söyledi.

Belediyenin aldığı her kuruş verginin karşılığını vermekle yükümlü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Hizmet odaklı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Hizmet anlayışımız sanayi bölgesinde de etkin olacak. Bizim isteğimiz, bölgedeki iş insanları sadece üretime odaklansın. Bölgenin bakım ve temizliği de dahil, her aşamada sanayi bölgesi sakinleri ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Su, temizlik, sağlık, emlak gibi birçok belediye ödemesinin bu vezneden yapılabileceğini kaydeden Amcaoğlu, “gerekli internet altyapısı ve gerekli ekipmanları temin ederek 6 yıldır boş duran bu yapıyı yeniden hayata geçirdik. İş insanları artık belediyeye gelmek yerine yine sanayide bulunan bu vezneye gelerek ödemelerini yapabilecekler” diye konuştu.

Zabıta da görevlendiriliyor

Amcaoğlu, veznenin yanı sıra mesai saatleri içerisinde bir zabıtanın da burada hizmet vereceğini söyledi.

Alayköy’ün gelişebilmesi için yatırımlarının devam edeceğini de kaydeden Amcaoğlu, söz verdikleri gibi hem Alayköylüler hem de Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iş insanlarının daha kaliteli ortamda hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Temizlik çalışması sürüyor

Açıklamada Gönyeli-Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi’nin Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü temizlik çalışmalarının devam ettiği, kısa sürede tüm Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizliğin tamamlanmasının planlandığı da belirtildi.