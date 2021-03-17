Alagadi sahilindeki katran temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Alagadi sahiline vuran katranın temizlendiğini bildirdi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail açıklarında meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle İsrail ve Lübnan kıyılarına ardından da kuzey sahil şeridine vuran katran, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Girne Şubesi personellerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla temizlendi.