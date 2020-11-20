Akü hırsızlığı soruşturması sürüyor

Ülkenin birçok yerinden akü çaldığı iddia edilen S.Ç., S.K ile S.Ç(K) dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, Girne - Karşıyaka’da 15-16 Kasım tarihleri arasında, Lapta Belediyesi’ne ait arazi içerisinde park halinde bulunan Belediyeye ait araç üzerinde monteli olan 2 adet akü, kabloları kesildikten sonra çalındığını söyledi.

Polis, belediyeden yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan akülerin Haspolat’ta bir akücüde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu akü dükkanından yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ifade etti.

Tutuklanan zanlıların suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, ifadelerinde Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Alayköy’de toplam 12 adet akü çaldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların çaldığı 12 aküden 6 tanesinin bulunduğunu, geriye kalan kısmının ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.