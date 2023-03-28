Meclis Genel Kurulu'nun denetim işlevli bugünkü toplantısında milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

İlk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yapılması gerekenler” konusunda yaptı.

Dünya devletlerinin elektrik maliyetlerini aşağı çekmek için yaptığı yatırımlardan bahseden Şahiner, ülkede ise hükümetin ısrarlı şekilde attığı bazı adımlar nedeniyle Kıbrıs Türk halkının elektrik faturalarının Meclis kürsüsünde daha çok konuşulmasına neden olacağını kaydetti.

KKTC Meclisi’nde Paris Anlaşması ve iklim krizi ile mücadele etmek için ve belli başlı bazı uluslararası anlaşmaların geçirildiğini anımsatan Şahiner, “Sürdürülebilir enerji üretimi konularında dünyaya taahhüt verdik” dedi.

Ülkede 450 megawatt kurulu güç olduğunu ancak yetkililerin ihmali yüzünden makinelere gerekli bakımların yapılmadığını söyleyen Şahiner, Teknecik’teki 310 megawatt kurulu güçten en fazla 220 megawatt elde edilebilirken, AKSA’daki 140 megawatt kurulu güçten 130 megawatt elde edilebildiğini anlattı ve bunu AKSA’nın makinelerinin bakımını yapmasına bağladı.

Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği “peşkeş” olarak niteleyen Şahiner, bununla Kıbrıs Türk halkının sofrasından alıp ilgili şirketin kasasına konulmak istendiğini ifade etti.

Şahiner, “Neredeyse AKSA’ya ödeyeceğimiz 2 yıllık kira bedeli ile biz AKSA'nın bu ülkede kurduğu kurulu gücün yenisini Kıb-Tek’in bünyesine katabiliriz” dedi.

Arıklı: “Şu anda deprem için oluşturulan fona 1 milyar TL bulmak için akla karayı seçiyoruz”

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şahiner’in konuşmasını “aşure”ye ve “bitmeyen bir senfoni”ye benzetti.

Kıb-Tek’in aslında özelleşmiş halde olduğunu, 4-5 şirket tarafından yıllardır özelleştirildiğini söyleyen Arıklı bu şirketlerin açılacak ihale şartnamelerinin kendi isteklerine göre hazırlanmasını sağladığını kaydetti.

Kıb-Tek’in şu anda 17 cente AKSA’dan elektrik alıp vatandaşa 4 TL’ye satış yaptığını ve ayda 10 milyon Dolar zarar ettiğini söyleyen Arıklı, bunun hesabının sorulmasını istedi.

2022 yılında devletin 1 milyar 691 milyon lira Kıb-Tek’i sübvanseye ettiğini ifade eden Arıklı, “Şu anda deprem için oluşturulan fona 1 milyar TL bulmak için akla karayı seçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, yaz aylarının pik değerinin takriben 400 megavat olacağını ve üretim eksiği yaşanacağını anlattı.

Dünyada devletlerin artık Kıb-Tek gibi kurumlara yatırım yapmak yerine özel şirketlerden alım yaptığını söyleyen Arıklı, AB’nin üretimin özelleşmesini şart koştuğunu ifade etti.

1 milyar 691 milyon Kıb-Tek subvansiyesinin 1,1 milyar TL’sini Türkiye’nin ödediğini buna rağmen "Türkiye Kıb-Tek’i batırmak istiyor" dendiğini söyleyen Arıklı, "Türkiye Cumhuriyeti Kıb-Tek’in batmasını istiyorsa bu kadar parayı neden yatırsın?" diye sordu.

Politikalarının enerjide arz güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Arıklı, kablo ile elektrikte amacın daha ucuz elektrik almak değil arz güvenliğini sağlamak olduğunu anlattı.

Güneş varken hâlâ akaryakıtla enerji üretmenin de anlamı olmadığını söyleyen Bakan Arıklı, amaçlarının güneş enerjisi tarlaları kurarak Türkiye’ye elektrik satmak olduğunu belirtti.

Arıklı, “2030’da AB’nin yasaklayacağı jeneratörlere yatırım yapın diyerek bu ülkenin önünü açamazsınız, herkes işine baksın” dedi.

Şahiner: “Kablo ile elektrik şartı konması bir şirketin bir kablo çekmesi ve buraya elektrik satması mı?"

Yeniden söz alan CTP milletvekili Salahi Şahiner sözlerine “gerçek aşureyi gördük” diyerek başladı. Şahiner, kablo ile elektriğe CTP’nin şerhlerinin Meclis kürsüsünden daha önce defalarca ifade edildiğini söyledi.

"Kablo ile elektrik şartı konması bir şirketin bir kablo çekmesi ve buraya elektrik satması mı?" diye soran Şahiner’e yerinden yanıt veren Bakan Arıklı, henüz müzakere sürecinde olunduğunu kaydetti.

Mevcut anlaşmanın da müzakerelere oturulmasını içerdiğini söyleyen Arıklı, elde gerekli unsurlar olmadan müzakerelere oturulamayacağını belirtti.

Şahiner, en temiz ve en şeffaf yolun her zaman ihale ile hareket etmek olduğunu dile getirdi, “İlk imzalayacağınız anlaşma tam anlamıyla bir vurgun olacaktır” dedi.