"Akşamdan bu yana 50 civarında vaka daha var"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, akşamdan sabaha şu ana kadar 50 yeni vaka daha olduğunu açıkladı,

“Hedefimiz bu savaşı kazanmak. Koyduğumuz hedeften vazgeçmedik” dedi.

Pilli’nin açıklamaları özetle şöyle:

"Son günlerde vaka sayısında artış yaşanıyor, testler de artırıldı. Şu anda vakanın kontrol altına alınması önümüzdeki 5 gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Akşamki kararlar daha sert, iyi kararlardır. Şu ana kadar 50 vaka var. Hedefimiz bu savaşı kazanmaktır. Koyduğumuz hedeften vazgeçmedik. Lefkoşa Belediyesi bir gün önce önlemler aldı. Sıraya girmesi, sosyal mesafeye uyulması için. Ancak halk buna uymadı. Herkes bu kuralları bilmeli. Ondan sonra herkes gazetelere çıkıp, vuruyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama demek ki tam yapmıyor. PCR kuyruğuna girecek herkes, sosyal mesafeye uymalı. Biz kararlıyız, üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Misafirliğe, komşuluğa gitmeyin, erteleyin. İşi olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Her şeyi yapıyoruz."

“Ülkenin PCR test kapasitesi 7500 civarında”

"Pandemi bir nevi savaştır. Bu savaşı ne pahasına olursa olsun, kazanacağız. Bugüne kadar PCR testleriyle ilgili uygulanan politika tamamdır. Dün 6937 test yapıldı. Testler devam ediyor. Polisle birlikte, yerel yönetimlerle birlikte kalabalık olmaması için sıkı tedbir alacağız. Ancak halk da üzerine düşeni yapmalı.

Günlük hedef test sayımız 3000-3500 üzerine yeterlidir. Gün içerisinde netleşecek. Ülkenin PCR test kapasitesi 7500 civarındadır. Fazla yapılırsa laboratuvarlar çöker, orada bulaş olur.”

“Bugünkü test hedefimiz 5 bin civarı”

“3 PCR aleti daha devreye girecek. 2’si Mağusa’ya 1’de Lefkoşa’ya verildi. Hedefimiz bugün 5 bin civarında test yapmaktır. Test kitlerinde sıkıntımız yoktur. Vatandaşlar çalışmalarımızdan rahat olsun. Herkes üzerine düşeni yaparsa, atlatacağız. Bakanlığa geldikten sonra test merkezlerini aradım. Test merkezlerinde düne göre kalabalık yok. Pozitif otellerde ve karantina otellerinde de rastgele test yapıyoruz.”

“Sıkıntı test değil, kurallara uymak”

“İstediğin kadar test yap, kendin önlem almazsan bulaş artar. Pandemide en önemli kural, koruma tedbirlerini almaktır. Yani teması önlemektir. Hareket devam ettiği takdirde, test yapılsa da bir yere varılmaz. Bizim test kapasitemiz yeterli. Ancak herkes konuşuyor. Buradaki sıkıntı test değil, kurallara uymak. Temas kesildiğinde, bulaş durur.”

“Hastane sıkıntıya girmiştir. Şu anda A planındayız, zorlanırsak B planına geçeriz”

“Biz, teşhisi doğru yapmak zorundayız. Koruyucu hekimliği uygularsak, savaşı kazanırız. Vakaların tırmanışa geçmesi ile sağlık alt yapımızı çökertmek istemiyoruz. Hastane sıkıntıya girmiştir. Ama tedavi olması gereken hastalarımızı hastanede tutuyoruz. Bizim A, B,C planımız vardır. Şu anda A planındayız. Zorlanırsak, B planına geçeceğiz hazırlığını yaptık.”

“5 gün içerisinde pik seviyesini durdurmak istiyoruz”

“Hasta kaybetmek istemiyoruz. Şu anda kamuda çalışan doktorlar sayı olarak az olabilir. Ancak belli düzenleme yaptık. Tüm otellerde doktor, hemşire vardır. Bu otelleri koordine edecek üst kurduk. Hastalar tek başına kalmıyor. Her gün hastalar kontrol ediliyor. Otellerde koyup, bakmıyoruz diye bir şey yoktur. Düzenleme yapılmıştır. Aksilik çıkarsa, bakanlık devreye giriyor. Bu yönde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Doktor, hemşire eksikliği eskiden beri var. 43 hemşire aldık. Bir kısmı içeride çalışıyordu, bir kısmı da bugün göreve başladı. Yetersiz kalınırsa, tekrar hemşire alacağız yapacağız.”

5 gün içerisinde piki(en yüksek seviye) durdurmak istiyoruz. Plato seviyesine gelip, aşağıya çekmek istiyoruz.”

“Eczacılarla görüşüp, düzenleme yapacağız”

“PCR testlerinde dün çok kalabalık vardı, durdurduk. Eczacılar Birliği ile 11.30’da görüşeceğiz. Bazı düzenlemeleri yapacağız. Karar aldı, tekrar döndü değil. pandemide savaştasın. Sürekli değişiyor, değiştikçe kararlar şekilleniyor. Eczanelerde sıkıntı olabileceğini gördük. Kurallar 20.00’de başlayacak.”

“Akşam aldığımız kararda, uygulamada sıkıntı yaşanırsa anında değiştiririz”

“Akşam aldığımız kararda, uygulamada sıkıntı yaşanırsa anında değiştiririz. Süratle alınan kararla ilgili düzenleme yapılabilir. Önemli olan süratle karar alınmasıdır. Biz canla başla çalışıyoruz. Halka çağrıda bulunuyorum, kendilerine düşen görevler vardır. Kendilerini, çocuklarını, babalarını, kardeşlerini düşünüyorsa kurallara uysunlar. Kısa sürede pandemiyi en az zararla bitirmek istiyoruz.”