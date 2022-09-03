“AKSA ile sözleşmeye imza atacak müdür aranıyor!”

Ertuğrul SENOVA

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’in istifasıyla sonuçlanan, Üst’el Hükümeti’nin “Genel Müdürü görevden al” ısrarının, “AKSA ile sözleşmenin uzatılmasıyla bağlantılı” olduğu iddia edildi.

KIB-TEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Hasan Amca ve bazı eski yöneticiler, “söz konusu ısrarın nedeninin AKSA sözleşmesinin uzatılması olduğunu” öne sürdü, “Hükümet, AKSA ile sözleşmeye imza atacak bir müdür arıyor” dedi.

İddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk ise, sözleşmeye ilişkin görüşmelerin henüz başlamadığını, ancak “KKTC’nin, kapasite artırımına ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

Fakat KIB-TEK’in resmi web sitesinde yer alan elektrik üretim ve tüketimine ilişkin istatistiki veriler, Şetürk’ün ifadelerinin aksine işaret ediyor.

Direl’in görevden alınmasına ilişkin ‘açıklanan’ gerekçe: “Müdür maaşı çekmeye başlayacak”

Yönetim Kurulu’nun istifa eden başkanı Hasan Akyiğit, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, kendisine “Genel Müdürü görevden al. Ya dediğimi yap, ya istifa et ya da biz seni görevden alalım” dediğini, kendisinin de istifa ettiğini söyledi.

Akyiğit, Genel Müdür Vekili Kamil Direl’in görevden alınması yönündeki talebin nedeninin ise “Bir gün daha çalışması halinde, müdür maaşı çekmeye başlayacak olması” şeklinde açıklandığını ifade etti.

Direl: “Partizanca bir görevden alma ve atama”

Eski Genel Müdür Vekili Kamil Direl ise, görevden alınmasına yönelik ısrarının “partizanca görevden alma ve atama” olduğunu düşünüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Direl, “Ben partili bir insan değildim. Hiçbir zaman olmadım. İlk günden beri bu görevde uzun süre kalamayacağımı tahmin ediyordum” dedi.

“Partizanca atama değil, AKSA”

Ancak KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun eski başkanlarından Hasan Amca ile adının açıklanmasını istemeyen bazı eski yöneticiler, Direl’in görevden alınmasının nedeninin partizanca atamalar değil; AKSA ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Amca: “Hükümet, AKSA ile sözleşmeye imza atacak bir müdür arıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan eski başkanlardan Hasan Amca, “AKSA’nın sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler bu yıl içerisinde başlıyor. Hükümet ise, AKSA’nın alım garantisini arttırma talebine onay verecek, uyum içinde çalışabilecek, sözleşmeye imza atacak bir müdür arıyor. (Kamil Direl’i) görevden alma nedenleri büyük bir ihtimalle bu konuyla ilgilidir” iddiasında bulundu.

Akyiğit, AKSA’nın üretim kapasitesi artış talebini doğruladı

Direl’in görevden alınmasına yönelik ısrarı sonucu görevden istifa eden Yönetim Kurulunun eski başkanlarından Hasan Akyiğit ise, AKSA’nın üretim kapasitesini arttırma talebinin bulunduğunu doğruladı ancak Direl’in AKSA’nın sözleşmesine imza atmayacağının düşünülmesi nedeniyle görevden alınmasının talep edildiği iddiasına net bir yanıt vermedi:

“Bu doğal bir taleptir, AKSA’nın yerinde hangi şirket olsa böyle bir talebi olurdu. Ancak henüz resmi bir toplantı yapılmadı. Bu nedenle Kamil Direl’in sırf bu nedenden görevden alınmasının talep edildiğini söyleyemem. Çünkü ortada, Kamil Bey’e imzalaması için sunulmuş bir sözleşme yok.”

AKSA Genel Müdürü Şentürk: “KKTC’nin, kapasite artırımına ihtiyacı var”

İddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk ise, sözleşmeye ilişkin görüşmelerin henüz başlamadığını, çünkü kuruma henüz müdür atanmadığını, bu nedenle KIB-TEK’e herhangi bir talep iletmediklerini ancak “KKTC’nin, kapasite artırımına ihtiyaç duyduğunu” söyledi.

Rakamlar tersini söylüyor

Ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki elektrik tüketimine ilişkin rakamlar, AKSA Genel Müdürü Şentürk’ün ifadelerinin aksini ortaya koyuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyi, yıllık ortalama 1,7 milyar KW saat elektrik enerjisi tüketiyor.

Bu rakamın 1 milyarını Teknecik Elektrik Santrali karşılarken, 700 milyonunu, alım garantisi nedeniyle AKSA karşılıyor.

AKSA’nın satın alım garantili tüketim taahhüdünü yıllık 1,5 milyar KW saate çıkarması halinde Teknecik Elektrik Santrali’nin ürettiği 1 milyar KW saatlik enerjinin 800 milyonu boşa çıkmış olacak.

Adının açıklanmasını istemeyen bazı eski yöneticiler, bu durumun adı konmamış bir özelleştirme olacağını iddia ediyor.

Amca: “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir özel enerji üreticisi, toplam üretimin yüzde 20’sini aşamaz”

Öte yandan eski başkanlardan Hasan Amca ise, “Ben kendi dönemimde uzun bir rapor hazırlamıştım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir özel enerji üreticisi, toplam üretimin yüzde 20’sini aşamaz. Bu her yerde böyle” ifadelerini kullandı.